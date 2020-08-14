【美國制裁】Solomon Yue：第二輪制裁快到來　港交所將成受害者

▲ 美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在 Twitter發文指，對紅二代的制裁將很快來臨，而且港交所（00388）將會成為受害者。

美國上周五（7日）宣布制裁11名中港高官。外電日前報道，國有內銀為確保獲得美元及維持海外正常營運，擬暫停為11名被制裁官員開戶，而且至少1間內銀已暫停有關活動。美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）在 Twitter發文指，對紅二代的制裁將很快來臨，而且港交所 （00388） 將會成為受害者。

俞懷松指出，美國第一輪制裁已經造成本港銀行業困難。由於壹傳媒 （00282） 創辦人黎志英被捕，美國第二輪針對紅二代/紅三代的制裁將會很快到來，這將導致香港銀行不能處理美元交易，而且港交所將會成為受害者。

美國總統特朗普表示，壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反港區國安法被捕是一件可怕的事。

俞懷松此前曾在twitter發文指，行政會議召集人陳智思在香港的匯豐銀行戶口已經被關閉。然而陳智思助理回覆本報查詢時表示，陳智思沒有滙豐戶口；而滙豐則不評論事件。

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編輯：吳敏芳