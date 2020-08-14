【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億

美國總統大選將於今年11月舉行，民主黨總統候選人拜登公佈加州參議員賀錦麗為副手，獲得外界正面評價。拜登的競選團隊更透露，賀錦麗成為拜登副手後，短短24小時內已助拜登籌集款約2,600萬美元（約2億港元），可見賀錦麗的吸金力和號召力相當驚人。

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拜登（Joe Biden）本周二（11日）公佈賀錦麗（Kamala Harris）成為競選副手，賀錦麗成為美國首位由主要政黨提名的非裔女副總統候選人。賀錦麗為牙買加及印度混血兒，父母都是移民出身，料有助拜登拉攏非裔選民。

據悉，美國總統特朗普（Donald Trump）於7月共籌得1.65億美元（約12.8億港元）的捐款，而拜登7月則籌得1.4億美元（約10.9億港元），拜登的籌款進度明顯落後於特朗普。

但賀錦麗成為拜登副手的24小時內，拜登已籌得2,600萬美元，為拜登過往單日籌款最高數字的2倍，足見賀錦麗的吸金能力極強。

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賀錦麗周三（12日）首次以副手身份，與拜登出席競選籌款活動。賀錦麗當日亦積極行動，包括與基層捐款者交流，提到其父母如何激發她對政治的興趣。

2016年總統大選民主黨候選人希拉莉（Hillary Clinton）競選財務副總監喬亞（Lisa Hernandez Gioia）形容，賀錦麗為競選籌款活動注入明星力量（star power），使捐款者對拜登充滿熱情。

事實上，拜登在成功獲得民主黨提名前，籌款數字一向都未有明顯起色。由於拜登過往為傳統藍州特拉華州參議員，多年來都沒有建立全國籌款網絡，導致其總統競選的籌款表現平平。外界預期賀錦麗成為拜登副手後，拜登的籌款數字有望再創新高。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 賀錦麗吸金力驚人，成為拜登副手24小時內已助拜登籌款約2,600萬美元。