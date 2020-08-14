【防疫巴士站】南韓推防疫巴士站　每個造價達1億韓圜

新冠肺炎疫情持續，南韓近日推出智慧防疫巴士站，每個車站的門附有溫度檢測儀和紫外線消毒燈。乘客進入時，必須站在自動熱顯像相機前，當體溫低於37.5度時，門才會自動打開。目前只有10個防疫巴士站，全安裝在首爾東北部地區，標榜可阻擋風雨、高溫以及新冠肺炎。

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這些智慧防疫巴士站以透明玻璃牆打造，每個車站耗資約1億韓元（約65萬港元），並設有紫外線燈的冷氣系統，能在冷卻空氣的同時殺死病毒，更包括免費wifi上網。車站亦設有洗手機，惟當局建議用戶要戴上口罩，同時保持至少一米的距離。

自上周安裝防疫設施至今，這些車站每天約有300至400人使用。為了確保乘客不會錯過公交車，電子螢幕上會顯示巴士預計到達時間，同時還會實時顯示外部交通情況。

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責任編輯：梁翠麗