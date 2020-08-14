【失業救濟】美國首領失業救濟人數低於100萬　補助金額或減至300美元

自3月中旬以來，美國上週申請失業救濟金的人數為20週以來首次低於100萬。勞工部截至8月8日的最新失業申請數據，有96.3萬人次尋求援助，數據顯示就業市場復甦背後仍存在推動力。

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在新冠肺炎疫情前，首領失業救濟人數最高紀錄是1982年創下的69.5萬。上一次低於100萬的數字是3月14日，當時只有28.2萬美國人申請援助。另有其他跡象表明，勞動市場正在開始好轉，美國僱主在7月份增加了180萬個職位，為連續三個月超過100萬個職位增長。上月失業率則降至10.2％，惟失業人數仍比2月份多了1,000萬。

疫情爆發這幾個月來，失業的美國公民每周可獲600美元的額外補助，這項政策為3月底國會通過的2.2萬億美元救濟計劃的其中一部分。

週六，特朗普採取了一系列行政措施繞過國會，其中包括一項可以部分恢復額外失業救濟的措施，失業救濟金每週增加400美元，而各州則增加了100美元。但是，大多數州都以疫情引起的預算短缺為由，表示無力負擔。這可能表示，對於一些失業的美國公民而言，援助金將減少到每週300美元。

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責任編輯：梁翠麗