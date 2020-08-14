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【中美角力】德國或會採用華為作5G建設　將分兩階段進行審核

環球政經 15:42 2020/08/14

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華為在海外市場連連受挫，先後遭美國、澳洲、加拿大以及英國等國在5G設備上排除選用。不過，也有部分國家如新西蘭，有高官表示表示，不會仿效做法。而據德媒報道，德國在5G建設上排除華為的機會十分微少。

據《法蘭克福匯報》引述消息人士指，德國在5G招標中，將分兩個階段實行。德國信息技術安全署將先對供應商從技術層面上進行審核；其次則再依法進行「政治可信度」審核。

相關文章：【中美角力】法國電信大亨：華為是最好的！

相關文章：五眼聯盟分裂？　新西蘭不排除用華為未來技術建設5G

單是在第一階段的審核來看，德國更沒可能會排除選用華為。報道指出，在第一階段的審核中的否決，都必須經德國總理府、外交部、內政及經濟部一致同意才可通過。不過，早前德國總理府及經濟部都曾表示，不會對華為頒布禁令。

德國內政部長Horst Seehofer也曾於一月時表示，一旦排除華為，或令國內網絡延設進度延遲數年。「警只因其中一個產品有機會出現問題，就把其排除在市場外，我不贊同這種做法。」

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責任編輯：黎淑雯

內政 外交 5G 華為 產品

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