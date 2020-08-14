英國突封法國關惹不滿 大批人趕在隔離令生效前回國

法國疫情升溫，英國將收緊對法國的入境限制，曾到過當地的入境人士須家居隔離14日。成千上萬的英國民眾趕在新規例生效前，返回英國，多個機場和港口人多混亂。有留學生要經荷蘭阿姆斯特丹轉機，才能及時返回英國，料額外花費600英鎊（6075港元）。

英國新的入境限制將於當地時間周六（15日）清晨4時生效，突如其來的政策轉向打亂民眾的旅遊計劃，惹來大批旅客不滿。法國周三（13日）新增近2700宗新冠肺炎確診個案。

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英法海底隧道（Channel Tunnel）營運公司警告，周五（14日）的「旅行時段預訂已滿」，要返回英國並不易。Getlink公共事務總監基夫（John Keefe）稱，沒有足夠的空間容納更多由法返英的人。

基夫指，重要的是，旅客要理解，由法國返回英國並不易，需對此保持理智，不要陷苦惱。

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歐隧穿梭（Eurotunnel Shuttle）呼籲，旅客根據已獲分配的時間到達候車處，如果無有效的訂單，將無法獲得替代服務；服務已經非常繁忙，沒有空間再加強服務。

旅遊計劃被打亂，無可避免要花費更多，但保險未必賠得足。有受訪者表示，他們所在的法國地區確診較少，或者英方說法有變，導致無法向保險公司索償。

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記者：鄧燕君