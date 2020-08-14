美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？

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英國突封法國關惹不滿 大批人趕在隔離令生效前回國
美國促成以色列與阿聯酋在周四（13日）達成歷史性和平協議《亞伯拉罕協議》，同意關係正常化。外界分析，這可視為特朗普為尋求連任取得的一項外交政策成果。這項協議對美國、以色列、阿聯酋，以及中東其他國家有何意義？
美國總統特朗普積極促成這次協議達成，他表示，現已破冰，希望更多阿拉伯及穆斯林國家效法阿聯酋。（"Now that the ice has been broken I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates."）
分析認為，這份歷史性協議被視為特朗普在11月競逐連任的外交籌碼。以往他曾爭取結束阿富汗戰爭，惜至今未取得成果，在推動以色列與巴勒斯坦和平進程方面亦停滯不前。這次成功達成協議，除了為特朗普的外交成績表寫下亮麗一筆外，亦是他對付同一區域的敵人——伊朗的策略之一。
根據協議，以色列將暫停吞併部分約旦河西岸地區的計劃。目前，阿拉伯國家陸續承認以色列的地位；英國廣播公司（BBC）分析認為，以色列當局意識到吞併計劃只會繼續激發國際間的矛盾，也不利於跟美國的關係，終將無法成功，故這次協議成為一個下台階，可名正言順暫停計劃。此外，此舉促進和平，料有助以色列總理內塔尼亞胡爭取連任。
阿聯酋和以色列兩國邊境並非鄰接，未知協議實際產生的利益多寡。
值得留意的是，協議在美國牽線下達成，簽訂有助加強與美國的聯繫。分析認為，受美國和伊朗的軍事衝突影響下，為抗衡伊朗的威脅，海灣國家為得到美方保護，開始考慮跟以色列建交。阿聯酋更是首個與以色列建交的海灣國家。
伊朗形容協議「可恥」（ “shameful”），其態度反映伊朗自覺這次協議意在對付己方。
有分析指，今年1月份的美伊短暫軍事衝突，令一些海灣國家投向美國懷抱，開始考慮跟以色列建交，以抗衡伊朗威脅；估計這次協議也有向美方示好的意涵。
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責任編輯：葉芷樺