美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？

美國促成以色列與阿聯酋在周四(13日)達成歷史性和平協議《亞伯拉罕協議》,同意關係正常化。外界分析,這可視為特朗普為尋求連任取得的一項外交政策成果。這項協議對美國、以色列、阿聯酋,以及中東其他國家有何意義?

美國

美國總統特朗普積極促成這次協議達成,他表示,現已破冰,希望更多阿拉伯及穆斯林國家效法阿聯酋。("Now that the ice has been broken I expect more Arab and Muslim countries will follow the United Arab Emirates.")

分析認為,這份歷史性協議被視為特朗普在11月競逐連任的外交籌碼。以往他曾爭取結束阿富汗戰爭,惜至今未取得成果,在推動以色列與巴勒斯坦和平進程方面亦停滯不前。這次成功達成協議,除了為特朗普的外交成績表寫下亮麗一筆外,亦是他對付同一區域的敵人——伊朗的策略之一。

以色列

根據協議,以色列將暫停吞併部分約旦河西岸地區的計劃。目前,阿拉伯國家陸續承認以色列的地位;英國廣播公司(BBC)分析認為,以色列當局意識到吞併計劃只會繼續激發國際間的矛盾,也不利於跟美國的關係,終將無法成功,故這次協議成為一個下台階,可名正言順暫停計劃。此外,此舉促進和平,料有助以色列總理內塔尼亞胡爭取連任。

阿聯酋

阿聯酋和以色列兩國邊境並非鄰接,未知協議實際產生的利益多寡。

值得留意的是,協議在美國牽線下達成,簽訂有助加強與美國的聯繫。分析認為,受美國和伊朗的軍事衝突影響下,為抗衡伊朗的威脅,海灣國家為得到美方保護,開始考慮跟以色列建交。阿聯酋更是首個與以色列建交的海灣國家。

伊朗

伊朗形容協議「可恥」( “shameful”),其態度反映伊朗自覺這次協議意在對付己方。

有分析指,今年1月份的美伊短暫軍事衝突,令一些海灣國家投向美國懷抱,開始考慮跟以色列建交,以抗衡伊朗威脅;估計這次協議也有向美方示好的意涵。

