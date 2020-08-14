【疫市平賣】半新盤業主投降　土瓜灣海景戶低市價半成沽

疫情持續肆虐，影響樓市氣氛，更令炒賣物業獲利難度大增，多個半新盤近期都錄低市價成交，部分買家更要蝕讓離場。

香港置業胡耀才說，土瓜灣利．港灣18中層B室，實用面積215平方呎，向東南望海景，兩個月前叫價480萬元放盤，其後獲區內客接洽，終減價40萬元，即約8%，以約440萬元易手，實用呎價20,465元，低市價約半成。

資料顯示，原業主於2014年12月，以396.4萬元購入上址，現帳面賺約43.6萬元，物業升值11%。值得留意的是，利．港灣18於2014年開售，首批折實平均呎價17,402元，較鄰近新盤高逾15%，且比同區二手屋苑貴逾30%。

有區內代理坦言，這類面積的單位較難賣，始終政府早前放寛首置按保，令買家有更多選擇，若想盡快沽貨，往往只能平賣。

事實上，近期多個半新盤也錄蝕讓，舉例說，西營盤眀徳山高層C室，實用面積410平方呎，兩房間隔，原叫價1,000萬元放盤，終以960萬元易手，屬市價水平。資料顯示，原業主於2016年以1,056.3萬元購入上址，持貨4年後易手，現帳面蝕96.3萬元，若連釐印費及佣金計，料蝕約150萬元。

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