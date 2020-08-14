  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 15:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黎智英被捕】黎智英：勿買壹傳媒股票 公司基本因素無法支持升勢

即市財經 14:42 2020/08/14

分享：

黎智英呼籲投資者不要買入壹傳媒股票

壹傳媒 （00282） 股價因於本周一、二炒起，引起證監會關注，並指壹傳媒出現異常升幅，呼籲投資者買賣壹傳媒股份時務須格外審慎。壹傳媒創辦人黎智英接受《彭博》訪問時警告，投資者不要買入壹傳媒的股票，因為壹傳媒的基本面無法支持最近的上漲趨勢。

黎智英表示，收入很少的人希望透過買入壹傳媒股票表達憤怒及對壹傳媒的支持；當每個人都買了一點，就變得很多了並推高了股價。他又告訴人們「不要這麼做，不要這麼做，因為你會虧錢的」

壹傳媒周一、二炒起後連跌兩日，今日有所反彈，最多曾升約37%；最新報0.405元，升幅收窄至6.6%，成交額2億元。

相關文章：

【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商料大賺千萬（第三版）

【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）

【黎智英保釋】壹傳媒全日瀉四成 Webb：買股票非支持公司、只是支持沽貨者

【hket網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰

香港股票 黎智英 證監會 壹傳媒（00282）

上一篇文章

【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）

下一篇文章

【歐美外交】傳歐盟24國將去信 投訴特朗普利用制裁手段以達外交目的
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？