【黎智英被捕】黎智英：勿買壹傳媒股票 公司基本因素無法支持升勢

▲ 黎智英呼籲投資者不要買入壹傳媒股票

壹傳媒 （00282） 股價因於本周一、二炒起，引起證監會關注，並指壹傳媒出現異常升幅，呼籲投資者買賣壹傳媒股份時務須格外審慎。壹傳媒創辦人黎智英接受《彭博》訪問時警告，投資者不要買入壹傳媒的股票，因為壹傳媒的基本面無法支持最近的上漲趨勢。

黎智英表示，收入很少的人希望透過買入壹傳媒股票表達憤怒及對壹傳媒的支持；當每個人都買了一點，就變得很多了並推高了股價。他又告訴人們「不要這麼做，不要這麼做，因為你會虧錢的」

壹傳媒周一、二炒起後連跌兩日，今日有所反彈，最多曾升約37%；最新報0.405元，升幅收窄至6.6%，成交額2億元。

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編輯：謝智聰