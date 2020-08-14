【摩笛吹奏】績後升一成今再獲大摩祝福　大升其目標價四成變身紅底股

摩根士丹利發表研究報告指，創科實業(00669)產品創新能力及管理層穩健的執行能力高，相信可持續提升市場份額及推動盈利增長。



報告指，疫情打擊上半年供需市場，但集團旗下電動工具品牌Milwaukee、ROYBI outdoor及地板護理產品的推動下，創科中期銷售收入較預期強勁，反映不斷進行投資產品創新技術獲得回報，令其可在上半年同行表現較差時，加快搶佔市場份額。

該行亦表示，數據顯示電動工具供應商在9至10月交付訂單似乎有所增加，需求有所轉旺，預計公司2020至2021年收入將增長12%。

大摩認為，今年集團毛利率可達到38.1%，於明年達到38.6%，並預期今明兩年經營溢利率分別達9.2%及10.2%，將目標價由76元大幅上調四成至110元，評級「增持」。連同滙豐及花旗，是日內第三間大行睇好其晉身紅底股。

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