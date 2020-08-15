【趣話財經】疫情勁過金融海嘯？　細數跌穿海嘯價的藍籌股

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【螞蟻IPO】螞蟻集團接受科創板上市輔導 中金、中信建投為輔導機構
新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，比金融海嘯不遑多讓，對個別股份，更是有過之而無不及。「海嘯價」定義，為股份2008年至2009年金融海嘯時期的最低股價，當中撇除了股息及紅股等因素。據《iMoney》報道，滙豐 （00005） 上周已跌穿33元海嘯價，不過不少股份甚至恒指，造出海嘯價的日子都不盡相同。例如恒指的海嘯價就是2008年10月27日的低位 10676點，較滙豐的33元低位早近半年時間，而滙豐在當日的股價仍高見 75元。
除滙豐外，另一間較為人所知已跌穿海嘯價的，就是「股神」巴菲特 （Warren Buffett）昔日愛股中石油 （00857） 。中石油的海嘯價為4.05 元，造出日子為與恒指一樣的10月27日，而中石油亦早在去年8月時已跌穿海嘯價。近年股價大部分時間浮浮沉沉，被網民創作打油詩「問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油」揶揄。
另一隻石油相關股中石化 （00386） ，今年3月油價急挫，4月更出現驚嚇的「負油價」，股價亦因此受拖累。中石化當年的海嘯價為3.5元，亦是恒指及中石油同一日10月27日造出。今年3月中石化股價跌至3.2元，近期則略為反彈至當年海嘯價3.5元附近水平。
內地金融股代表就是國壽 （02628） ，當年低位為15.3 元，今年3月同樣跌至11.64元低位，幸好今年能成功收復失地。 另外，今年受新冠肺炎重創的國泰 （00293） ，2009年3月曾造出6.9元低位，復飛無期股價亦跌穿海嘯價。
中資電訊板塊亦有兩隻上榜，分別為中移動 （00941） 及聯通 （00762） 。聯通低位為 2009年2月，當時股價為6.74元。另外，中移動海嘯低位為50.5元，而股價今年3月曾跌至45.2元。不過，本周中資電訊股發力，中移動挑戰60元的心理關口，而聯通在本周四（13日）急升25%後，現價仍距離海嘯偵有一段距離。
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撰文：周兆邦
編輯：謝克迪