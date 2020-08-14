白俄羅斯政府釋放所有示威者 官員向示威者致歉

白俄羅斯總統大選後，白俄羅斯民眾不滿選舉結果，白俄羅斯多地連續多日爆發示威，逾6千名示威者被捕，部份早前獲釋的示威者聲稱受警員虐打，引起國際關注。白俄羅斯政府宣布會釋放所有示威者，內政部長更向示威者致歉。

白俄羅斯副內政部長巴爾蘇科夫（Alexander Barsukov）於當地時間周四晚上，在首都明斯克的拘留中心外向記者表示，會在周五早上6時前釋放所有示威者。

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白俄羅斯內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）則指，他會為因示威活動而受傷的人士負責，並對遭暴力對待的人士表示歉意。

當局在周四晚上開始釋放示威者，其中一些示威者身上有瘀傷。有示威者聲稱遭受警員虐待，包括毆打。有女性示威者聲稱，被警員脫下衣服並威脅將其強姦。

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歐盟早前表示，會於在周五的外長特別會議中，討論白俄羅斯局勢。

白俄羅斯大選在當地時間周日（9日）舉行，65歲的總統盧卡申科以超過8成的得票率成功連任，為其第6次當選白俄羅斯總統。白俄羅斯民眾不滿選舉結果，指控選舉舞弊。而反對派領袖、代夫參選的季哈諾夫斯卡婭據報被迫離國，已前往立陶宛和家人會合。

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責任編輯：林嘉莉