【工作機會】律政司擬年內招聘律師　投考人需具備什麼資格？

律政司計劃在年內進行政府律師的招聘工作，但有意投考的人士注意，他們必須在綜合招聘考試取得一定的成績，以符合申請資格。

【疫市求職】政府推見習生計劃 培訓樹藝師及攀樹員

律政司今日（14日）提醒有意投考政府律師職位的人士，必須在綜合招聘考試的英文運用試卷取得二級成績，以及在中文運用試卷取得一級成績。就此而言，香港中學文憑考試英國語文科第5級或以上成績，或香港高級程度會考英語運用科C級或以上成績，或General Certificate of Education (Advanced Level) English Language科C級或以上成績，會獲接納為等同綜合招聘考試英文運用試卷的二級成績。

另外，香港中學文憑考試中國語文科第4級成績，或香港高級程度會考中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科D級的成績，會獲接納為等同綜合招聘考試中文運用試卷的一級成績。在特殊情況下，視乎律政司的運作需要，中文能力未達所需要求的申請人亦可能獲聘，然而獲聘人數會有限。

而投考政府律師職位的人士亦須參加《基本法》測試，雖然這並非強制性，但應徵者在《基本法》測試的表現，會用以評核其整體表現。

【疫市求職】畢業生求職趨困難 可覓與非學科相關工種汲經驗

疫情下求職難 綫上招聘平台推標記功能助搵工

責任編輯：蘇穎琪