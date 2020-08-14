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Epic Games控告蘋果Google　不滿遊戲《要塞英雄》遭商店下架

科技 14:00 2020/08/14

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Epic Games向Google及蘋果提出訴訟，指控Google Play將旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架，涉嫌違反反壟斷法。

Epic Games遊戲開發商於周四（13日）向Google提出訴訟，指控Google Play將旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架，涉嫌違反反壟斷法。

事緣Epic不滿Google Play平台的抽佣機制過高，便繞過平台、自行在應用程式內建支付系統，而非經由Google Play來讓玩家購買遊戲點數，最高降價20%。惟做法不符合Google Play規定，《要塞英雄》被迫下架。Epic質疑Google違反反壟斷法，又認為替代的支付系統，能為玩家提供新的付款選擇，亦能省下費用。

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據Epic向加州北區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Northern District of California）入稟的訴訟文件顯示，Epic聲稱Google發現該企遊戲或繞過Play Store收費後，Google曾要求手機製造商OnePlus，在印度之外的全球手機中，放棄預載《要塞英雄》啟動裝置。Google亦曾同樣阻止LG在旗下手機上預裝Epic應用程式。Google至今未就以上交易細節回應。

是次風波最早由Epic向蘋果App Store宣戰開始，《要塞英雄》在遊戲中引入付款平台，繞過蘋果系統，終遭App Store下架。據一般收費政策，玩家在遊戲內課金後，蘋果會收取3成費用，Epic向法院指控蘋果在iOS平台上100%的壟斷。

事後Epic甚至拍攝影片，呼籲玩家共同反抗蘋果，又以標籤#FreeFortnite發聲向Apple施壓。

責任編輯：姚慧儀

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