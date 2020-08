Epic Games控告蘋果Google　不滿遊戲《要塞英雄》遭商店下架

▲ Epic Games向Google及蘋果提出訴訟,指控Google Play將旗下遊戲《要塞英雄》(Fortnite)下架,涉嫌違反反壟斷法。

Epic Games遊戲開發商於周四(13日)向Google提出訴訟,指控Google Play將旗下遊戲《要塞英雄》(Fortnite)下架,涉嫌違反反壟斷法。

事緣Epic不滿Google Play平台的抽佣機制過高,便繞過平台、自行在應用程式內建支付系統,而非經由Google Play來讓玩家購買遊戲點數,最高降價20%。惟做法不符合Google Play規定,《要塞英雄》被迫下架。Epic質疑Google違反反壟斷法,又認為替代的支付系統,能為玩家提供新的付款選擇,亦能省下費用。

【蘋果解畫】App Store禁微軟xCloud雲遊戲上架 指不合資格

蘋果App Store遭開發商炮轟 斥條例阻礙企業提供服務

據Epic向加州北區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Northern District of California)入稟的訴訟文件顯示,Epic聲稱Google發現該企遊戲或繞過Play Store收費後,Google曾要求手機製造商OnePlus,在印度之外的全球手機中,放棄預載《要塞英雄》啟動裝置。Google亦曾同樣阻止LG在旗下手機上預裝Epic應用程式。Google至今未就以上交易細節回應。

是次風波最早由Epic向蘋果App Store宣戰開始,《要塞英雄》在遊戲中引入付款平台,繞過蘋果系統,終遭App Store下架。據一般收費政策,玩家在遊戲內課金後,蘋果會收取3成費用,Epic向法院指控蘋果在iOS平台上100%的壟斷。

事後Epic甚至拍攝影片,呼籲玩家共同反抗蘋果,又以標籤#FreeFortnite發聲向Apple施壓。

責任編輯:姚慧儀