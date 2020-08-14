【巴西雞翼】急凍食品傳播病毒給人？專家指風險極微

▲ 哥倫比亞大學及耶魯大學的專家分析指，新冠肺炎病毒經由急凍食品傳播的風險微乎其微。

新冠肺炎疫情全球大流行，深圳早前有報告指進口急凍雞翼驗出含有新冠肺炎病毒。不少市民憂慮新冠病毒或經由雞翼等急凍食品傳播，或於接觸食材時遭到感染。但哥倫比亞大學及耶魯大學的專家分析指，新冠病毒經由急凍包裝食品傳播的風險微乎其微，反而保持社交距離更為重要。

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深圳周四（13日）表示，發現由巴西進口的急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒。根據美國疾控中心（CDC）的指引，新冠病毒目通常以人傳人方式傳播，主要傳播途徑包括打噴嚏、咳嗽、說話甚至呼吸時引起的氣霧，未有證據表明處理食物或進食食物會引致病毒傳播。

哥倫比亞大學病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）表示，如驗出急凍雞翼有新冠病毒，代表負責處理貨物的人可能已感染新冠肺炎，並在接觸貨物過程中，將病毒留於貨物表面。但她認為，這不代表民眾要為此恐慌，甚至停止購買急凍雞翼。

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耶魯大學疾病生態學家C. Brandon Ogbunu也表示，認為急凍食品與新冠病毒傳播無關，也不憂慮會導致遠距離傳播事件（ long-distance transmission events）。他指出如發生跨國疫情傳播事件，幾乎可肯定是由運送貨物的人傳播病毒，而非貨物本身。

兩人指出如要通過冷凍肉製品傳播病毒，病毒需要忍受處於冷凍狀態跨國抵達目的地，在運送過程要經歷融雪及重新急凍的情況，更要經口鼻等部位進入人類身體，才可能導致人體感染。

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再加上如市民煮熟食物，病毒加熱後即使留在食物表面，人體消化道內的消化液也會使病毒難以存活。冠狀病毒屬於包膜病毒（enveloped virus），容易受到環境干擾，包括溫度的極端變化，因此經急凍肉類傳播的風險極低。

Ogbunu建議民眾如希望降低感染風險，應避免與他人直接接觸，及維持勤洗手等良好的衛生習慣，就能達到良好的防疫效果。

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責任編輯：鄭錦玲