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【騰訊禁令】微信禁令消息後　騰訊美國WeChat下載增4成、QQ增兩倍

即市財經 13:27 2020/08/14

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騰訊的企鵝標誌來自旗下QQ，最新美國行政命令令QQ美國下載量和排名大升。

美國總統特朗普上周四（6日）簽署行政命令，擬限制騰訊 （00700） 就旗下WeChat（內地版為微信）與美國企業或個人交易。WeChat會否從蘋果App Store或Android Google Play下架成後外界關注，應用程式調查機構Sensor Tower指，行政命令消息傳出後，騰訊兩大即時通訊應用程式WeChat 、QQ在美國日均下載量分增41%和兩倍。

路透引述Sensor Tower指，美國的微信用戶匆忙在應用商店下架前安裝。市場預計，即使WeChat最終被逼下架，騰訊仍會保持已下載用戶的服務。

美國禁令未包括QQ，更令部分WeChat用戶轉向QQ。據Sensor Tower 網頁，QQ 在美國iPhone 和iPad App Store於上周五禁令消息一出，下載排名升至27、41位，較同周周日的63、241位急升。

Sensor Tower數據續指，加密聊天應用Signal 排名下載量也大增，Signal在美國和中國的應用商店下載量分別跳增30%和90%，旗下分析師指，不單是WhatsApp和Telegram等應用在中國被禁用，Signal強大的加密功能也具天生優勢。

據騰訊中期業績，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達12.06億戶，按年多6.5%；QQ的智能終端月活躍賬戶數則為6.48億戶，按年少8.4%。

騰訊管理層最新不斷將內地版微信和海外版WeChat劃清界線，騰訊主席馬化騰提出：「或許有人分不清楚，WeChat和微信屬不同產品」，期望減輕外界對行政命令的憂慮。

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編輯：麥德銘

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