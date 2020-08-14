【新西蘭疫情】蔓延至郊區 民眾恐慌搶藥打醫護捱轟

新冠肺炎在新西蘭蔓延，奧克蘭以南的近郊地區出現確診病例。新西蘭新增13宗確診，其中2宗個案遠離爆疫地點奧克蘭，但與早前的確診有關。當地疫情令人擔憂，郊區的醫療服務可能受壓。當局稍後決定會否進一步封鎖奧克蘭。

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【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城

衛生部長希普金（Chris Hipkins）表示，如果要進一步封鎖奧克蘭，必須出現多個感染群組，但到目前為止，未有現有群組以外的感染病例，總理阿德恩（Jacinda Ardern）將作最終決定。

希普金補充，現階段的所有確診病例都是有關聯的，形容是個好消息；當局又要求，所有前線的邊境官員接受測試。目前的感染群組累計已有30人確診，一名患者需入院接受治療，擴散至奧克蘭以南200公里的小鎮。

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衛生部高官布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）指，國內疫情升溫，民眾開始恐慌性搶購藥物，並以惡言、甚至出手攻擊前線醫護人員，批評行為「完全不能接受」。

布盧姆菲爾德指，希望在未來幾天「穩定」確診數字，令人感到鼓舞的是，團隊在48小時內，追蹤到83%確診者的接觸人士。

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記者：鄧燕君