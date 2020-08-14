  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 13:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新西蘭疫情】蔓延至郊區 民眾恐慌搶藥打醫護捱轟

環球社會熱點 13:20 2020/08/14

分享：

新冠肺炎在新西蘭蔓延，奧克蘭以南的近郊地區出現確診病例。新西蘭新增13宗確診，其中2宗個案遠離爆疫地點奧克蘭，但與早前的確診有關。當地疫情令人擔憂，郊區的醫療服務可能受壓。當局稍後決定會否進一步封鎖奧克蘭。

【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入

【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城

衛生部長希普金（Chris Hipkins）表示，如果要進一步封鎖奧克蘭，必須出現多個感染群組，但到目前為止，未有現有群組以外的感染病例，總理阿德恩（Jacinda Ardern）將作最終決定。

希普金補充，現階段的所有確診病例都是有關聯的，形容是個好消息；當局又要求，所有前線的邊境官員接受測試。目前的感染群組累計已有30人確診，一名患者需入院接受治療，擴散至奧克蘭以南200公里的小鎮。

【新西蘭疫情】當局指4宗可疑病例 與近日新病例有關

【澳洲疫情】華人留學生拍片違宵禁令 被批影衰中國人（有片）

衛生部高官布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）指，國內疫情升溫，民眾開始恐慌性搶購藥物，並以惡言、甚至出手攻擊前線醫護人員，批評行為「完全不能接受」。

布盧姆菲爾德指，希望在未來幾天「穩定」確診數字，令人感到鼓舞的是，團隊在48小時內，追蹤到83%確診者的接觸人士。

澳洲研究：羊駝有特殊抗體 或可治療新冠肺炎

首有國家因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

記者：鄧燕君

相關文章

首有國家因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
今日
首有國家因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用
今日
【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用
【俄羅斯疫苗】杜特爾特參與測試？ 改口明年5月才接種
今日
【俄羅斯疫苗】杜特爾特參與測試？ 改口明年5月才接種
【新冠肺炎】NBA 344名球員零確診 觀眾入場限制多
2020/08/13
【新冠肺炎】NBA 344名球員零確診 觀眾入場限制多
【南韓疫情】首爾設智能探熱候車亭 體溫太高不得內進
今日
【南韓疫情】首爾設智能探熱候車亭 體溫太高不得內進
疫情 奧克蘭 新西蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】急凍食品暗藏風險？專家指傳播風險極微

下一篇文章

首有國家因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間13:00）
【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城
【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入
【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽