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【中概股】遭美國證監會調查　愛奇藝股價急挫逾一成

股樓投資 13:30 2020/08/14

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內地百度旗下串流影片平台愛奇藝（IQ）據報正遭美國證券交易委員會（SEC）調查，SEC要求公司提供自2018年1月以來的財務及運營記錄，並提及沽空機構Wolfpack Research所提及事項相關的資料。愛奇藝表示積極正配合SEC的調查。

愛奇藝表示，SEC要求提供與沽空機構Wolfpack Research所提及事項相關的財務資料，該公司稱已聘請顧問調查相關內容，目前尚無法預測調查的時間和結果。

沽空機構渾水（Muddy Waters）4月時時曾協助Wolfpack狙擊愛奇藝，指其誇大營收和用戶數量。Wolfpack發報告指，愛奇藝於2018年IPO前已有欺詐行為，並估計愛奇藝誇大了去年營收，誇大金額約8億至13億元人民幣，即27%至44%。

相關文章：【Tesla】渾水創辦人Carson Block：感謝上帝，我沒沽空Tesla

據報愛奇藝早前曾考慮來香第二上市。本周四（13日）愛奇藝公布未經審計財報顯示，今年第二季度愛奇藝營收達到74億元人民幣，按年增4%，淨虧損14億元。愛奇藝股價周五（14日）開市跌急跌，截至周五晚22時，跌逾14%，暫報18.6美元。

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撰文 : 李勝男

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