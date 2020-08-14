▲ 首有國家因疫情「亡國」 赫特河公國宣布解散

新型冠狀病毒疫情肆虐，位於澳洲西部的赫特河公國（Principality of Hutt River）旅遊收入受重挫，加上澳洲政府近期嚴厲向其追稅，赫特河公國領導人Graeme Casley決定解散國家，售賣土地還債。

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赫特河公國的國家地位，得不到國際社會承認，但處處表現得像個獨立國家，有自己的簽證、駕駛執照、郵票、護照以至國旗，因而成為旅遊勝地，吸引大批旅客前來觀光，其護照、郵票及貨幣都十分受歡迎。

因應新冠病毒疫情，赫特河公國1月起封關鎖國，令旅遊收入受重挫，加上一直拒絕承認赫特河公國的澳洲政府，向其追討數以百萬澳元的稅金，赫特河公國支持不住。領導人宣布解散公國，出售土地還債，意味赫特河公國將「回歸」澳洲。

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▲ 赫特河公國位於珀斯以北偏遠地區，佔地約75平方公里。

赫特河公國的起源，可追溯到1970年，現任領導人的父親在西澳大利亞州首府珀斯以北的偏遠地區，創立這個面積約75平方公里（約為澳門陸地面績2倍）的「國家」。

赫特河公國自建國與來，一直與澳洲有稅務糾紛，澳洲政府要求公國交稅，但遭到拒絕，赫特河公國更曾就此向澳洲「宣戰」。惟「戰爭」很快結束，澳洲政府繼續催促交稅，事件鬧上法庭。

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2017年，西澳大利亞州法院裁定，赫特河公國必須交稅，法官指，任何人都可在家自立為王，但不能無視澳洲法律或不交稅，下令赫特河公國支付數以百萬澳元稅金，為赫特河公國「亡國」埋下伏綫。

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責任編輯：林建忠

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