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Whatsapp群組冒認「滙豐邵偉信」稱：大手買入深藍科技 股價即挫逾7成

即市財經 13:09 2020/08/14

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深藍科技於今年3月12日上市。

半新股深藍科技 （01950） 昨遭洗倉，股價急瀉逾七成。網上流傳，有騙徒於WhatsApp群組「聚財2班」推介其股份，又宣稱「滙豐控股董事會成員邵偉信」將大手買入深藍科技，吸引散戶買入。隨後，深藍科技股價昨日午市即由1.6元，急挫至0.4元，市值蒸發逾12億元。

深藍科技現報0.275元，創上市新低，跌8.3%，成交1290萬元。

根據CCASS數據顯示，8月12日潮商證券持有深藍科技達86.2%，據最新數據顯示，昨日潮商證券合共減持429萬股至85.78%。

有趣的是，根據滙豐 （00005） 集團網頁顯示，邵偉信（Ewen Stevenson）於英國出生，並於新西蘭長大，未曾提及懂得中文或操流利廣東話。對於WhatsApp群組宣稱「滙豐控股董事會成員邵偉信」，但散戶仍然「中招」，有網民笑稱難以置信。

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編輯：謝卓榮

香港股票 滙豐控股（00005） 即日鮮 減持 香港 買入 WhatsApp 經濟 深藍科技控股（01950）

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