【業績】中國飛機租賃半年多賺逾6%　中期息0.2元按年減13%

▲ 中國飛機租賃（01848）上半年純利升6.1%至3.3億元，派中期息0.2元。

中國飛機租賃 （01848） 上半年純利升6.1%至3.3億元，每股盈利0.491元，派中期息0.2元，按年跌13%。期內，收入及其他收入總額達16.4億元，較去年同期跌2.4%。

其中融資租賃收入跌22.3%至2.7億元，經營租賃收入升13%至9.9億元，租賃收入升2.9%至12.7億元。國內航空公司客戶佔公司自有及代管飛機的66.4%。

今年上半年，集團交付7架飛機並出售4架飛機。截至6月底止，公司自有及代管飛機已租賃予35國家和地區的15家航空公司；公司機隊擁有137架飛機，包括114架自有飛機及23架代管飛機。

中國飛機租賃預估，疫情將觸發航空公司和飛機租賃行業的整合。航空公司將越來越注重成本效益，租入更多飛機來優化運營、減少資本開支， 維護自身的流動資金和靈活性。供應方面，疫情影響新飛機生產及交付量的同時，又加速了老飛機的退役。一旦客運市場恢復，供需缺口就會浮現。加上充足的資金湧入航空業，飛機資產價格及出租率將得以維持。

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