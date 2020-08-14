【恒指變天】恒指季檢或剔出元老級藍籌 本地華資進一步退潮

恒指公司將於今日收後公布季度檢討結果，市場預期恒指將「變天」，首次納入同股不同權及第二上市股份。另方面，成份股中排名較後的股份將被剔出，預期包括元老級藍籌太古 （00019） ，以及其他本地股，反映本地華資進一步退潮。

太古為恒指創始成員

恒生指數於1969年11月24日正式向外發報，太古已是當時創始的33隻恒指成份股之一，至今成為藍籌已逾50年，惟近年業務低迷，或終被剔出藍籌。

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隨着新冠肺炎疫情爆發，令太古旗下航空、零售和房地產業務均受嚴重打擊。今年以來太古股價累挫43%，為今年表現最差藍籌。太古現時佔恒指比重僅約0.25%，為藍籌股中最低，市值也居藍籌股之末，因而市場預期太古最大機會被剔出藍籌。

多隻本地股排榜末 或被剔出

在恒指季檢時，市值及成交量都是考量因素，除了太古，處於藍籌榜末位的多隻成份股，都成市場估計有機會被剔出之列。

有分析指出，信和置業 （00083） 和長江基建 （01038） 有機會被剔出恒指，因為其流通股調整後市值相對較低、交易量即較細。另外，本地地產股新世界 （00017） 及恒隆地產 （00101） 亦被視為潛在被剔出的股份。

恒指今次或破天荒地納入同股不同權及第二上市的股份，被視為2006年開始納入H股後，恒指近15年來最大改革。預期納入新經濟股後，恒指有望擺脫呆滯表現。同時，預期多隻本地藍籌被剔出，本地華資將進一步退潮。

責任編輯：錢家鋒



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