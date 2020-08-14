以色列、阿聯酋達成歷史性和平協議 合作包括研發新冠疫苗

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間13:00）
以色列和阿拉伯諸國之間的政治和軍事對抗超過一世紀，其中以以色列和巴勒斯坦的衝突最為激烈。在美國促成下，以色列與阿聯酋在周四（13日）達成歷史性和平協議《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，同意關係正常化，是自1994年以來，再有阿拉伯國家與以色列簽訂此類協議。此舉觸怒巴勒斯坦，即時召回駐阿聯酋大使抗議。
美國總統特朗普、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Zayed）經過三方通話後發表聯合聲明表示，希望這項歷史性突破將推進中東和平進程。
以色列總理內塔尼亞胡在全國電視講話形容，簽訂協議「迎來以色列與阿拉伯世界和平」的新時代，很大機會在短期內見到更多阿拉伯國家加入，擴充和平圈。阿聯酋外交部發表聲明說，來自阿聯酋和以色列的代表團將在未來幾周舉行會議，就多個領域簽署雙邊協議。
協議包括什麼領域？
以色列總理內塔尼亞胡表示，他「推遲」（"delayed"）西岸吞併計劃，但這個計劃沒有改變，仍然放在桌上，將在美國全面協調下落實。
協議的歷史意義
這是以色列1948年宣布獨立建國後，與阿拉伯國家達成的第三份和平協議。之前分別於1979年與埃及，以及1994年與約旦簽署和約。
此舉觸怒巴勒斯坦。巴勒斯坦自治政府宣布，即時召回駐阿聯酋大使抗議。
巴勒斯坦自治政府形容協議是對「耶路撒冷，阿克薩清真寺和巴勒斯坦人的基業的背叛」，形容阿聯酋的做法是向巴人的背後插刀。
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責任編輯：葉芷樺