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【航空告急】國泰7月日均載客1356人 8月營運8%客運航班

即市財經 12:29 2020/08/14

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國泰7月份合共載客4.3萬人次

日前公布業績的國泰 （00293） 公佈7月份客、貨運量數據。國泰7月份合共載客42,984人次，按年大跌98.7%，按月計則回升58.6%，平均每日載客約1356人；客運載率下跌62.6個百分點至23.4%，繼續維持低水平。

貨運業務繼續錄得相對較佳表現，7月運載的貨物及郵件按年跌39.8%至10.2萬噸，按月則上升約10%；運載率上升12.7個百分點至75.8%。集團指，礙於利用客運航班的腹艙載貨運力大幅減少，令整體貨運運力大減，以至貨運量較去年顯著下跌。個別市場表現尤佳，特別是印度次大陸巿場。香港及中國內地空貨運需求在月底亦見強勁。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，7月初的載客量因經香港轉機的過境旅客人數增加而有輕微改善，集團將運力從6月份的約4%微增至7%，並逐步恢復了往返成都、廈門、法蘭克福和多倫多的部分航班。

然而，新一波疫情於7月下旬在多國再次爆發，導致客運需求再度下滑。因此，7月份客運量升幅較運力遜色，運載率更跌至23.4%，但亦有部分航線，如廈門表現較預期好。

他續指，因應新一輪疫情再度於香港及其他地區出現，集團已將8月份的整體客運運力調整為正常運力的約8%，較此前預期的10%低，並預期於9月份運作相若水平的客運航班班次。

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編輯：謝智聰

香港股票 國泰航空（00293） 經濟 疫情 客運量 貨運量 國泰航空

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