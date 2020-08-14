【國泰危機】國泰7月客運續跌99%　8、9月運力不足一成（第二版）

▲ 國泰7月份合共載客4.3萬人次

日前公布業績的國泰 （00293） 公佈7月份客、貨運量數據。國泰7月份合共載客4.3萬人次，按年跌98.7%，按月計則回升58.6%，平均每日載客約1356人。客運載率下跌62.6個百分點至23.4%，繼續維持低水平。

對於香港機場周六恢復由中國內地出發、經香港轉機的服務，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示歡迎，有利增加經香港樞紐的客量，但仍認為市場需求於可見未來將不會恢復正常。

國泰7月初的載客量因經香港轉機的過境旅客人數增加而有輕微改善，集團將運力從6月份的約4%微增至7%，並逐步恢復往返成都、廈門、法蘭克福和多倫多的部分航班。

然而，新一輪疫情7月下旬多國再爆發，導致客運需求再度下滑。國泰表示，7月份客運量升幅較運力遜色，運載率更跌至23.4%，但也有部分航線，如廈門表現較預期好。

國泰最新將8月的整體客運運力調整為正常運力的約8%，較此前預期的10%低，並預期於9月份運作相若水平的客運航班班次。

貨運表現續佳

貨運業務繼續錄得相對較佳表現，7月運載的貨物及郵件按年跌39.8%至10.2萬噸，按月則上升約10%；運載率上升12.7個百分點至75.8%。

國泰指，礙於利用客運航班的腹艙載貨運力大幅減少，令整體貨運運力大減，以至貨運量較去年顯著下跌。個別市場表現尤佳，特別是印度次大陸巿場。香港及中國內地空貨運需求在月底亦見強勁。

國泰今日股價跌3.5%，報5.51元，成交1.29億元。



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編輯：謝智聰