▲ 【美國大選】參選有何條件？奧巴馬賀錦麗曾遭質疑資格

美國大選舉行在即，美國加州參議員賀錦麗成為民主黨副總統參選人，賀錦麗會夥拍民主黨總統參選人拜登迎戰美國大選。不過，賀錦麗近日遭質疑是否符合參選資格，情況與前總統奧巴馬遭遇的相似。到底參選美國總統及美國副總統需具備那些條件？

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根據《美國憲法》，美國總統及副總統都須年滿35歲，是「自然出生的美國公民」（natural-born citizen），並需在美國居住14年以上。「自然出生的美國公民」的意思，是指需在美國領土出生。

加州查普曼大學法律教授伊斯特曼（John Eastman）撰文指，根據美國憲法第二條和第十四修正案，只有美國出生公民合資格出任總統，而所有於美國領土出生的為美國公民。

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但伊斯特曼質疑，賀錦麗出生時，如果其父母當時只是持有學生簽證，就不是憲法中「只要在美國領土出生便有公民權」的範圍。

而奧巴馬亦曾被質疑其公民身份。奧巴馬曾被指在肯尼亞出生，特朗普更曾要求奧巴馬公開其出世紙。奧巴馬其後公開其出生證明，證實其在夏威夷出生，意即其擁有美國公民身份。2016年特朗普競逐總統時，其陣營才發聲明承認奧巴馬在美國出生。

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責任編輯：林嘉莉