【5G】彭博： 印度5G建設擬排除華為中興

▲ 彭博社述消息人士報道，印度有意排除華爲和中興通訊（00763）參與印度 5G 建設。

中印緊張關係持續，彭博社述消息人士報道，印度有意排除華爲和中興通訊 （00763） 參與印度 5G 建設。中興股價變動不大，最新報22.25元，成交額3680萬元。

印度以國家安全為由，於今年7月23日修訂投資規定，限制國土接壤的鄰國參與投標，不讓這些企業進入印度市場。報導引述知情人士指，當局將以上述形式將華為及中興排除在外。若印度總理批准通信部的方案，禁令將於一至兩星期內公布。

報道指，印度通信部將重新開始討論Bharti Airte、Reliance Jio Infocomm和Vodafone Idea等民營公司5G試用審批事宜，先前由於全國實施疫情封禁，討論被延後。

彭博引述印度官員指出，5G招標程序可能會延續到明年。印度最大 5G 電信運營商包括華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。

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編輯：吳敏芳