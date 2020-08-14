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【宏觀中國】新零售勢不可擋　網購優勢進一步擴大

股樓投資 11:54 2020/08/14

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周五（14日），國家統計局公布多項數據，7月份社會消費品零售總同比下跌1.1%，跌幅較上月收窄0.7個百分點，反映零售市道逐步恢復。

其他文章：【港股追蹤】恒大物管上市前引235億融資　甘比 馬雲 騰訊陣容鼎盛

值得注意是，持有阿里巴巴（09988）、京東（09618）和拼多多（PDD）的投資者不時關注的實物商品網上零售額繼續保持強勢。

首7個月，全國網上零售額達6.08萬億元人民幣，同比增長9%，較首6個月上升1.7個百分點。其中，實物商品網上零售額為5.1萬億元人民幣，同比增長15.7%，也較首6個月增1.4個百分點。

其他文章：【宏觀中國】數據不符預期　7月工業增加值增速按月持平

在實物商品網上零售額中，吃和用類商品分別增長38.2%和18.6%，跟首6個月的差距不大。至於穿類商品則下跌0.9%，亦較首6個月收窄了2個百分點。

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撰文 : 林衛

零售 國家統計局 中國 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 經濟

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