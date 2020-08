【宏觀中國】新零售勢不可擋　網購優勢進一步擴大

周五(14日),國家統計局公布多項數據,7月份社會消費品零售總同比下跌1.1%,跌幅較上月收窄0.7個百分點,反映零售市道逐步恢復。

其他文章:【港股追蹤】恒大物管上市前引235億融資 甘比 馬雲 騰訊陣容鼎盛

值得注意是,持有阿里巴巴(09988)、京東(09618)和拼多多(PDD)的投資者不時關注的實物商品網上零售額繼續保持強勢。

首7個月,全國網上零售額達6.08萬億元人民幣,同比增長9%,較首6個月上升1.7個百分點。其中,實物商品網上零售額為5.1萬億元人民幣,同比增長15.7%,也較首6個月增1.4個百分點。

其他文章:【宏觀中國】數據不符預期 7月工業增加值增速按月持平

在實物商品網上零售額中,吃和用類商品分別增長38.2%和18.6%,跟首6個月的差距不大。至於穿類商品則下跌0.9%,亦較首6個月收窄了2個百分點。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!