【恒指季檢】阿里巴巴入恒指大熱　揭美股投資者累搬4400億來港

▲ 阿里巴巴香港上市至今，美股投資者料累搬4400億元美股在港交易。

恒指公司今日收市後公布恒指和國指季檢結果，隨恒指國指於本次季檢接納第二上市、同股不同權公司，阿里巴巴 （09988） 納入恒指機會高唱入雲。阿里巴巴交易重心漸見東移，最新倉位資料顯示，阿里巴巴美股ADS預託行花旗倉位上市以來倉位大變，近9個月累減17.9億股，現價計貨值逾4400億元，反映阿里巴巴美股投資者急轉香港買賣，而且愈搬愈急。

阿里巴巴去年在港總共發行5.75億股，佔總股本僅2.68%，但在中央結算系統（CCASS）持股紀錄，放於CCASS的阿里股數達48.09億股或22.4%，當中關鍵是阿里巴巴美國存託股（ADS）的存託人花旗搬大量倉位至香港。

花旗操作免波動 成港美交易重心指標

花旗有關做法，主要由於阿里巴巴美股、港股可以互換，但投資者換股需時約兩日，若香港流通股份遠少於美國，股價就易大上大落，花旗預先在香港設倉，可便利投資者轉換交易地操作。因此，若花旗倉位減少，很大程度反映美股投資者搬貨轉到香港交易，反之亦然。

恒指公司5月公布恒指國指改革時，也用類似方式評估花旗倉位。恒指公司當時指，在港第二上市的股份只計算其香港股本，並以阿里巴巴為例，若阿里巴巴納入恒指，會扣除花旗銀行持有的阿里巴巴股票，當時估算阿里巴巴香港股票流通市值僅2610億元，遠少於當時阿里巴巴約4萬億元市值，估算阿里巴巴在恒指權重只有3%，未達同股不同權股份的5%上限。

【阿里巴巴股價】花旗8000億阿里持倉搬港 大戶轉倉來港要沽貨？

阿里美股投資者搬貨香港加速 恒指權重有望達5%上限

不過，阿里巴巴倉位起變化，隨香港科技股交投大熱，恒指公司5月宣布接納第二上市、同股不同權企業，阿里巴巴美股投資者加速來港。

時間 花旗CCASS倉位（億股） 按月變化（億股） 阿里上市時 41.097 - 11月底 40.799 -0.298 12月底 38.921 -1.878 1月底 37.980 -0.941 2月底 36.629 -1.351 3月底 34.947 -1.682 4月底 34.651 -0.296 5月底 30.897 -3.754 6月底 26.353 -4.544 7月底 23.695 -2.658 8月11日 23.188 -0.507

由上圖可見，由阿里巴巴在港上市至4月，花旗倉位累減6.446億股，5月至7月倉位降幅明顯加快，3個月累減近11億股，反映阿里巴巴投資者倉位重心慢慢東移至香港。

至最新資料，花旗倉位自阿里巴巴上市以來累減17.909億股或8.34%發行股本，以現價246元計，貨值達4406億元。

扣除花旗持倉，阿里巴巴在港股份增至24.9億股，相當於市值6127億元，較恒指公司5月估算時更高，也反映阿里巴巴在恒指權重有望達5%上限。

最後值得注意，雖說重心向東移，阿里巴巴ADS（美：BABA）佔發行股數佔77.6%，單日成交也達170億港元，仍然遠高於港股。

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記者：麥德銘