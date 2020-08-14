「外國勢力干預白俄羅斯內政」俄羅斯首回應鄰國示威

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【美國大選】特朗普質疑賀錦麗出生地 無資格參選
白俄羅斯抗議選舉結果不公的示威持續，大量平民被捕，並有示威者身故，引起國際社會關注。與白俄羅斯關係友好的俄羅斯，首度公開回應鄰國的示威，指事件涉及外國勢力，試圖干預白俄羅斯內部事務。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指，注意到白俄羅斯政府，正遭個別外國夥伴施加前所未有的壓力，顯然有外部勢力試圖干預白俄羅斯的內部事務，撕裂社會，製造不穩局勢。
扎哈羅娃稱，正密切關注白俄羅斯事態發展，對大選後當地發生破壞秩序事件感擔憂，呼籲各方保持克制及理性，希望局勢盡快恢復正常，回復平靜。
白俄羅斯周日舉行大選，據官方的點票結果，掌權26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）以80%得票成功連任，與民間的監票數據有極大出入，有指反對派候選人實則得票過半當選，引爆大型示威浪潮。
白俄羅斯當局強力鎮壓，拘捕數以千計示威者。各地爆發示威潮之際，當地互聯網突然中斷，外界懷疑是政府切斷網絡，令民眾難以組織示威，總統盧卡申科則稱是外國黑客所為。
責任編輯：林建忠
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