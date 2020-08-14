▲ 【美國大選】特朗普質疑賀錦麗出生地 無資格參選

美國大選在11月舉行，民主黨總統候選人拜登宣布由加州參議員賀錦麗擔任其副手。不過，總統特朗普則指，有聽到關於賀錦麗不符合參選美國副總統的資格，因賀錦麗不是在美國出生。在場記者立即駁斥，賀錦麗毫無疑問是在美國出生。

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特朗普周四在記者會上，被問及外界對賀錦麗的質疑時，特朗普回應指：

「我今日剛聽到有人說她不符合要求，順帶一提，寫那篇文章的律師非常高素質，非常有才華。」

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特朗普又指：

「我不知這說法是否正確。我本假設民主黨會先查清楚，才提名她競逐副總統。但這是個非常嚴重問題，有人說她不符合參選資格，因她不是在美國出生。」

在場記者則提醒特朗普，賀錦麗毫無疑問是在美國出生，但她父母當時可能並非美國永久居民。

特朗普提及的文章由加州查普曼大學法律教授伊斯特曼（John Eastman）撰寫。伊斯特曼質疑，倘賀錦麗出生時，父母只是持有學生簽證入境，賀錦麗就不是擁有公民身份。

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俄亥俄州邁阿密大學政治科學教授凱利（Christopher Kelley）則指，美國公民身份不僅賦予美國公民的子女，還包括於美國領土出生的人。

特朗普早前亦曾質疑前總統奧巴馬是否在美國出生，特朗普更曾要求奧巴馬公開其出世紙，至2016年特朗普競逐總統時，其陣營才發聲明承認奧巴馬在美國出生。

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責任編輯：林嘉莉