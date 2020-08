【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用

新冠肺炎疫情全球大流行,俄羅斯的新冠肺炎疫苗早前更率先跑出,成為全球首款註冊新冠疫苗。但美媒引述俄羅斯官員指,俄羅斯曾提出與美國合作生產新冠疫苗,但遭美方拒絕,美國官員更指即使是用在猴子身上,也不會考慮用俄羅斯疫苗。

美國有線新聞網絡(CNN)引述俄羅斯官員指,俄羅斯過往提出與美國提供疫苗開發和量産的補貼機制「曲速行動」(Operation Warp Speed),進行前所未有的合作(unprecedented cooperation)。

但俄方官員指出,美國國內普遍對俄羅斯不信任,促使美方不採用俄方的疫苗、檢測及治療技術,及拒絕與俄羅斯合作生產疫苗。CNN引述部分美國官員指,美國一直視俄羅斯疫苗為未成熟(half-baked)的計劃,在俄方宣佈推出前都未有正式關注。

有美國政府公共衛生官員更表示:

美國甚至不可能在猴子身上使用俄羅斯疫苗,更不用說用在人身上。

(There's no way in hell the US tries this Russian vaccine on monkeys, let alone people.)