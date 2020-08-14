【俄羅斯疫苗】俄方願合作生產 美國官員：猴子也不用

▲ 美媒指俄羅斯曾提出與美國合作生產新冠肺炎疫苗，但遭美方拒絕。

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯的新冠肺炎疫苗早前更率先跑出，成為全球首款註冊新冠疫苗。但美媒引述俄羅斯官員指，俄羅斯曾提出與美國合作生產新冠疫苗，但遭美方拒絕，美國官員更指即使是用在猴子身上，也不會考慮用俄羅斯疫苗。

【俄羅斯疫苗】杜特爾特參與測試？ 改口明年5月才接種

【新冠疫苗】肥人接種疫苗效果欠佳 醫生推算針頭不夠長？

美國有線新聞網絡（CNN）引述俄羅斯官員指，俄羅斯過往提出與美國提供疫苗開發和量産的補貼機制「曲速行動」（Operation Warp Speed），進行前所未有的合作（unprecedented cooperation）。

但俄方官員指出，美國國內普遍對俄羅斯不信任，促使美方不採用俄方的疫苗、檢測及治療技術，及拒絕與俄羅斯合作生產疫苗。CNN引述部分美國官員指，美國一直視俄羅斯疫苗為未成熟（half-baked）的計劃，在俄方宣佈推出前都未有正式關注。

【新冠疫苗】反疫苗信息氾濫 CNN轟疾控中心沉默應對

【俄羅斯疫苗】巴西協助量產疫苗 料明年下半年產首批

有美國政府公共衛生官員更表示：

美國甚至不可能在猴子身上使用俄羅斯疫苗，更不用說用在人身上。 （There's no way in hell the US tries this Russian vaccine on monkeys, let alone people.）

【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇

【新冠疫苗】俄羅斯搶先研發 美衛生部長：安全才重要

有美國前高級官員更形容俄羅斯疫苗為「笑話」（joke），認為中國更有可能贏得疫苗競賽。該名前官員指俄羅斯未有完成疫苗測試的三個階段，即使是世衛組織和美國也不會過於重視。

即使遭到美國政府拒絕，但俄羅斯官員表示該國願意分享疫苗的信息，可能批准美國藥廠在美國境內生產俄羅斯疫苗，更有部分美國藥廠有興趣了解俄羅斯疫苗。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲