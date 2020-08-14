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WeWork獲軟銀注資逾85億 次季收入增9%至68億

即市財經 11:01 2020/08/14

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Wework表示，今年首季收入首次達到9位數字至11億美元。

軟銀（Softbank，日：9984）早前表示撤回對共享辦公平台WeWork的30億美元（約232億港元）投資。不過，外電引述WeWork母公司We Company向員工發放的電郵表示，公司已獲大股東軟銀11億美元（約85.8億港元）最新一輪的融資。

該電郵表示，集團於第二季業務雖然受到疫情影響，但財務狀況依然穩健。WeWork首席財務官Kimberly Ross於電郵表示，希望集團成為一個更精簡、重視現金的公司，盡快適應現時的狀況，並實現集團未來的業務目標。

集團於第二季收入按年增9%至8.82億美元（約68.8億港元），今年首季收入首次達到9位數字至11億美元；現金消耗額為4.82億元。

WeWork目前擁有41億美元（約320億港元）現金與未轉賬現金承諾，當中包括軟銀上述的11億美元。

截至今季度底，WeWork目前擁有61.2萬名成員，其中48%來自擁有500名或以上員工的尊貴企業客戶。

相關文章：軟銀撤回30億美元投資 WeWork聯合創辦人起訴軟銀

軟銀上季憑回購及科技股升「翻身」　扭虧後仍計劃賣資產

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編輯：謝卓榮

經濟 Softbank 美元 WeWork

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