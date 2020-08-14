  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 11:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內循環】內地上月零售銷售按年跌1.1% 工業增加值升4.8%

即市財經 10:38 2020/08/14

分享：

國家統計局公佈，7月社會消費品零售總額按年跌1.1%。

國家統計局公佈，7月社會消費品零售總額按年跌1.1%，跌幅較6月收窄0.7%，市場則估計增長0.1%；按月增長0.85%，首7個月跌9.9%，跌幅較首6個月收窄1.5個百分點。

上月工業增加值按年增長4.8%，增速與6月持平，但升幅低於市場預期的5.1%，按月增長0.98%；首7個月則下跌0.4%，跌幅較首6個月收窄0.9個百分點。

另外，首7個月固定資產投資按年跌1.6%，較首6個月收窄1.5個百分點，合乎預期。

國家統計局表示，總體而言，7月經濟持續穩定恢復，主要經濟指標持續改善，但全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際經濟環境嚴峻複雜；國內結構性，體制性，週期性矛盾並存，發展面臨的困難和挑戰較多，下階段要堅持穩中求進工作總基調，著力暢通經濟循環，落實「六保」促進「六穩」，鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果，努力實現經濟社會發展目標任務。

【內房數據】國統局：一綫城市二手樓價升幅回落 堅持「住房不炒」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱


8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：馮正男

上一篇文章

【黎智英被捕】壹傳媒爆炒43億元當日倉位出爐　有券商料大賺千萬

下一篇文章

【業績】李寧績後升1成破頂　中期盈利按年跌14%不派息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
鴻海澄清「中國世界工廠時代結束」論 指「彭博過度解讀、標題誤導」（第二版）
鴻海澄清「中國世界工廠時代結束」論 指「彭博過度解讀、標題誤導」（第二版）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）