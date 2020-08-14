【內循環】內地上月零售銷售按年跌1.1% 工業增加值升4.8%

▲ 國家統計局公佈，7月社會消費品零售總額按年跌1.1%。

國家統計局公佈，7月社會消費品零售總額按年跌1.1%，跌幅較6月收窄0.7%，市場則估計增長0.1%；按月增長0.85%，首7個月跌9.9%，跌幅較首6個月收窄1.5個百分點。

上月工業增加值按年增長4.8%，增速與6月持平，但升幅低於市場預期的5.1%，按月增長0.98%；首7個月則下跌0.4%，跌幅較首6個月收窄0.9個百分點。

另外，首7個月固定資產投資按年跌1.6%，較首6個月收窄1.5個百分點，合乎預期。

國家統計局表示，總體而言，7月經濟持續穩定恢復，主要經濟指標持續改善，但全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際經濟環境嚴峻複雜；國內結構性，體制性，週期性矛盾並存，發展面臨的困難和挑戰較多，下階段要堅持穩中求進工作總基調，著力暢通經濟循環，落實「六保」促進「六穩」，鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果，努力實現經濟社會發展目標任務。

【內房數據】國統局：一綫城市二手樓價升幅回落 堅持「住房不炒」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：馮正男