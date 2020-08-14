【港股追蹤】恒大物管上市前引235億融資　甘比 馬雲 騰訊陣容鼎盛

中國恒大（03333）為物管業務引入策略投資者，宣布出售Mangrove 3, Ltd 28.061%股權予14名投資者，總代價235億港元，投資者陣容可謂星光熠熠，包括華人置業執董陳凱韻（即甘比）、騰訊（00700）、鄭家純家族、阿里巴巴（09988）旗下雲峰基金及紅杉資本等。

恒大股價今早顯著造好，截至10時半，報22.9元，升6.5%，成交額3.1億元。

通告披露，Mangrove 3主要從事提供居住物業和其他物業(包括商業物業)的物業管理服務、為非物業業主提供增值服務及為物業業主和居民提供增值服務，於2018年及2019年稅後利潤分別為約2.33億元及9.225億元。

相關文章：【新股IPO】恒大公布分拆物管業務 傳估值高達20億美元

本次交易涉及內部重組，恒大有意將Success Will和金碧物業及其附屬公司等從事恒大集團物業管理業務的公司，注入Mangrove 3並成為Mangrove 3的附屬公司。重組完成後，Mangrove 3將成為恒大集團物業管理業務的控股公司。

交易完成後，Mangrove 3由恒大持股71.939%，新投資者持股28.061%，仍為恒大間接非全資附屬公司。按此計算，即恒大物管業務估值將高達837億港元。

相關文章：【恒馳效應】豐田做了百年的事，恒大僅用兩年！

在14名投資者中，以陳凱韻認購45億港元，持股比例5.373%為最高；雲峰基金認購15億港元，持股比例1.791%；騰訊控股認購12億港元，持股比例1.433%；恒大行政總裁夏海鈞認購5.5億港元，持股0.657%；周大福創始人鄭家純家族認購5億港元，持股比例0.597%；另外，華泰國際大灣區投資有限公司出資40億港元，SCC Growth VI 2020 B,L.P.出資34.5億港元。

恒大在7月底時曾發出通告，指計劃發拆物管業務上市，當時市場傳出集資計介乎10億至20億美元。