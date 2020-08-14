【宏觀中國】數據不符預期　7月工業增加值增速按月持平

國家統計局公布，7月規模以上工業增加值同比增長4.8%，相比6月的增速，僅是持平，跟市場估計中國經濟持續復甦，似乎不合預期。

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今年首7個月，規模以上工業增加值同比下降0.4%，比前值收窄0.9個百分點。以行業計，採礦業增加值同比下降2.6%，上月為增長1.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.7%，增速回落3.8個百分點；製造業增長6%，加快0.9個百分點。

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以產品計，汽車的增長相當顯著，汽車生產225.8萬輛，增長26.8%；新能源汽車10.8萬輛，增長36.7%。反觀，水泥增長只有3.6%至2.2萬噸，增速較上月減少4.8個百分點。

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