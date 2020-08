【宏觀中國】數據不符預期　7月工業增加值增速按月持平

國家統計局公布,7月規模以上工業增加值同比增長4.8%,相比6月的增速,僅是持平,跟市場估計中國經濟持續復甦,似乎不合預期。

今年首7個月,規模以上工業增加值同比下降0.4%,比前值收窄0.9個百分點。以行業計,採礦業增加值同比下降2.6%,上月為增長1.7%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.7%,增速回落3.8個百分點;製造業增長6%,加快0.9個百分點。

以產品計,汽車的增長相當顯著,汽車生產225.8萬輛,增長26.8%;新能源汽車10.8萬輛,增長36.7%。反觀,水泥增長只有3.6%至2.2萬噸,增速較上月減少4.8個百分點。

