【阿里巴巴股價】CNN：阿里巴巴或成華府下一目標

▲ 美媒最新預測，阿里巴巴（09988）可能成為華府下一個針對目標。

美國總統特朗普此前簽署行政命令封殺TikTok及騰訊 （00700） 旗下WeChat後，美媒最新預測，阿里巴巴 （09988） 可能成為華府下一個針對目標。

美國有線電視新聞網（CNN）引述關注半導體行業的Hinrich基金會研究員、新加坡國立大學高級研究員Alex Capri指出，目前的地緣政治正經歷歷史性轉變，從美國當局正對中國企業提出更多指控來看，表明美國正在科技產業上與中國脫鈎。

他指出，雖然阿里巴巴不像華為和字節跳動，在西方取得巨大成功，但阿里巴巴已是中國科技巨企之一，因此可能成為下一個被美國針對的企業。

美國國務卿蓬佩奧此前宣布「清潔網絡」行動，他曾點名阿里巴巴，呼籲美國企業從其數碼網絡中，移除「不可信」的中國技術。阿里巴巴的雲業務是潛在針對對象之一。

不過，報道指出，阿里巴巴的國際零售和批發收入僅佔公司總收入7%，而且其雲端業務的收入佔比少於10%，故美國若制裁阿里巴巴，不會為阿里巴巴帶來太大傷害。

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編輯：吳敏芳