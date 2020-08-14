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【中美角力】CNN料阿里巴巴成下一制裁目標

科技 10:17 2020/08/14

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美國有線電視新聞網（CNN）最新點名，中國電商巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）或會是美國總統特朗普的下一個制裁目標。

中美科技角力持續升溫，美國封殺華為、抖音、微信等多個中國網絡科技企業，美國有線電視新聞網（CNN）最新更點名，中國電商巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）或會是美國總統特朗普的下一個制裁目標。

CNN分析指出，雖然阿里巴巴的與日前被美國制裁的華為、抖音等科企不同，阿里巴巴的擴張規模在歐美市場不如華為、抖音般龐大，但是據新加坡國立大學客座高級研究員Alex Capri表示，阿里巴巴在中國是「國家級科技領軍企業」，所以還是有極高的機會成為美方下一波制裁的對象。

分析又指，阿里巴巴雖然暫未被點名制裁，但事實上已受到美國政府關注，其中美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於上周呼籲美企從數據庫中移除可疑的中國公司相關資訊時，也有提及阿里巴巴。

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分析師：美國仍為重要市場　雲計算業務需半導體、軟件支持

此外，分析亦預計即使美國對阿里巴巴在美國的業務實施制裁，影響亦輕微，因為其佔阿里巴巴總收入中所佔比例不足一成。同時將不會影響阿里巴巴在中國的電子商務和零售業務。

不過報道另引述龍洲經訊咨詢機構科技分析師王丹（Dan Wang音譯）指，阿里巴巴在中國擁有非常龐大的雲計算業務，「需要美國的半導體和軟件才能繼續這些業務。」若阿里巴巴遭遇美國制裁，將會是相當大的打擊。而美國仍然是該企其中一個重要的市場，去年已向美企開放電商業務，首次推出英文版「天貓」，更獲蘋果等大公司註冊。

【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%

責任編輯：張寶燕

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