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【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）

即市財經 14:44 2020/08/14

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壹傳媒周二股價、交投爆升當日持股曝光，券商淨買淨賣股數不多，反映應沒有單一方掃高。

壹傳媒 （00282） 於周一（10日）炒高1.8倍後，周二（11日）炒風更盛，日內最多曾再升逾6倍，全日成交達42.65億元，媲美大藍籌。中央結算系統（CCASS）最新更新壹傳媒周二倉位變化。被視為散戶券商的中銀香港、滙豐銀行及富途證券單日錄得最多淨買入，而玖富證券倉位減幅最多。

【黎智英被捕】黎智英：勿買壹傳媒股票 公司基本因素無法支持升勢

散戶行倉位增加最多　料多屬「即日鮮」交易

富途及中銀香港於周一已是淨持倉增加最多的兩間券商，兩者周二再錄得淨買入2066萬股及3467萬股，再加上滙豐銀行同日有2552萬淨持倉增加，三大倉位淨增加的券商，持倉總計增加8085萬股，佔壹傳媒當日成交量40.86億股約2%。

情況如同周一，當日投資者以「即日鮮」為主，似乎並非由單一投資者掃入。

安里證券倉位周二大減　料賺千萬元

至於周一持倉淨增加0.42%（即1100萬股）的安里證券，周二淨持倉大減0.34%（即900萬股），或反映該券商有大戶於周一入市後，周二已沽出大部份手上持股。如以周二高位1.96元計算，該券商較周一收市大賺1534.5萬元，即使以收市價1.1元計仍賺760.5萬元。

值得注意是，安里證券於上周五未有壹傳媒股票倉位，周一才增加1100萬股，兩日股數增減「齊整」，不排除只由少數投資者短線買賣。

減持券商身份周一周二大不同

減持最多的三家券商分別是玖富證券、滙豐金融證券及中信證券，淨減幅分別為1.28%、0.73%及0.64%，相當於3386萬股、1931萬股及1691萬股；與周一倉位減少最多的盈透、花旗及渣打香港，全數不同。

值得留意的是，玖富證券於周二近乎「清倉」，由原本持有3603萬股，單日大減至217萬股。

玖富證券陳年舊貨「清倉」

翻查紀錄，首批668.6萬股壹傳媒股份於2011年3月24日首次存入玖富證券，其後入多出少，至2014年12月存倉規模突破已4000萬股。自2015年1月12日錄得10萬股淨存倉增加後，壹傳媒於玖富證券的存倉有近4年半時間內完全冰封，直到去年6月11日錄得1萬股淨存倉增加後，淨存倉變化才變得活躍，而變幅以淨減持為主。

壹傳媒只有32.78%發行股數或8.64億股股份在CCASS系統內，可供即時交易，意味周二成交股數反映CCASS內股份轉手4.7次。

壹傳媒今日股價持續波動，開跌後倒升，一度升42%，高見0.54元，半日升幅收窄至10.5%，成交逾1.8億元。午後升幅再縮至5%，暫報0.4元，成交2億元。

（第三版：新增玖富證券持倉變化）

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編輯：麥德銘

香港股票 國安法 黎智英 壹傳媒 壹傳媒（00282）

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