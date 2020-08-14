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【港股開市】港股早段倒升　今公布季檢結果美團小米造好

股樓投資 10:22 2020/08/14

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隔晚美股變動不大，道指收報27896點，跌80點；標指收報3373點，跌6點；納指則向上收報11042點，升30點。恒指今早開報25072點，跌158點，騰訊 （00700） 跌近1.5%，開報502.5元。不過騰訊到500元邊又見支持跌幅收窄，大市跌幅亦明顯收窄。截至10時15分恒指更輕微倒升。

恒指收市後公布季檢結果，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；美團點評 （03690） 升3%；小米 （01810） 亦升1.5%。

網易 （09999） 第二季度淨收入按年增長26%至182億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）淨利潤為52億元人民幣，按年增33%，均勝市場預期。網易績後跌3%，低見142.6元。今日輪到另一隻回流的中概股京東 （09618）出業績。

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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