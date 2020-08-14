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【中概股】愛奇藝遭美國證監會查數　盤後挫逾12%、愛奇藝：主動聘顧問查（第二版）

即市財經 12:41 2020/08/14

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【中概股】愛奇藝遭美國證監會調查　股價盤後挫逾12%

百度（美：BIDU）投資、早前傳出考慮回港二次上市的愛奇藝（美：IQ），披露遭美國證監會（SEC）調查。愛奇藝表示，美國證監會要求公司提供自2018年1月以來的財務及營運記錄，並尋求沽空機構WolfPack於4月的報告中提及的財務內容。

受消息拖累，愛奇藝盤後股價挫12.4%，報19美元。百度盤後亦跌7%，報115.83美元。

愛奇藝回應，公司已主動聘請顧問，針對沽空機構的指控進行內部審核，表示無法預計美國證監會調查的時間和結果。公司另指，對過去10年持續建設的公司治理結構和內部管控流程充滿信心，相信調查的結果將向所有投資者展示愛奇藝的穩健和擔當。愛奇藝將持續為廣大的用戶帶來更優質的內容及服務。

Wolfpack Research 4月時於報告指，愛奇藝早在2018年IPO前已犯欺詐行為，其無法合法地擴展業務，並估計愛奇藝將去年的收入誇大了約8億至13億元人民幣，即27%至44%。

報告指，愛奇藝通過高估用戶數約42%至60%，令收入有所增長，同時，愛奇藝誇大內容支出、資產及收購價格，以消除虛假現金（fake cash），欺騙核數師及投資者。

另外，愛奇藝上季營收74億元人民幣，每ADS虧損1.96元人民幣。

愛奇藝為內地主要影音平台之一，目前與騰訊  （00700）  旗下騰訊視頻、阿里巴巴  （09988）  旗下優酷視頻「三足鼎立」。根據公司披露，愛奇藝截止去年底訂閱用戶數突破1億。

（第二版加長愛奇藝回應）

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責任編輯：梁浩碩

美股 沽空 中國概念股 愛奇藝（美：IQ）

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