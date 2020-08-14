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特朗普：香港金融中心地位在中國管治下「跌落地獄」　外交部：港地位不是恩賜（第二版）

即市財經 16:22 2020/08/14

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特朗普指出，美國終止香港的特殊待遇，香港將失去吸引生意的能力，再也不能再維持像紐約、倫敦的國際金融中心地位。

美國總統特朗普再次發言針對香港金融地位，繼近期指香港不再是成功的交易所，特朗普接受外媒訪問時指出，香港在中國控制下永遠不會成功，全球金融中心將「跌落地獄（go to hell）」。

特朗普接受霍士商業頻道電話訪問時指出，香港在中國加強控制下，數以千計的人才將會離開，香港市場將死，沒有人想做生意。他形容，美國過去以優惠（incentive）形式給予香港巨額金錢，讓香港「自由」及有作為。他稱：「中國一旦變得具攻擊性並接管，我便收回一切。所有東西都收回了，它會失敗。」

他又指，美國終止香港的特殊待遇，香港將失去吸引生意的能力，再也不能再維持像紐約、倫敦的國際金融中心地位。

美國近期加強在金融、商業上限制中資企業，包括要求所有當地上市的企業若不符合美國上市審計監管準則，就要在2021年底除牌，被認為針對不讓美國審計檢視的中概股。

外交部：香港地位絕不是哪個國家的恩賜

中國外交部發言人趙立堅今日（14日）在例行記者會上表示，香港國際金融中心的地位絕不是哪個國家的恩賜，更不是誰能夠予取予奪的。

趙立堅強調，中方已經多次就美方的涉港謬論闡明了立場。香港國際金融中心的地位是香港幾代人艱苦奮鬥的結果，是中國不斷深化改革開放、為香港提供最堅實有力支持的結果，更是中方一直堅決貫徹執行維護發展「一國兩制」這一既定國策的必然，絕不是哪個國家的恩賜，更不是誰能夠予取予奪的。

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（第二版加入外交部回應）

編輯：吳敏芳

金融 經濟 特朗普 紐約 香港 中國 倫敦 美國 國際金融中心

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