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【港股市況】滙豐累恒生指數跌47點　染藍熱門美團升近4%（不斷更新）

即市財經 16:30 2020/08/14

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港股市況不斷更新

美股個別發展，美國上周首領失業救濟人數少於預期，惟新一輪紓困措施的談判繼續僵持，道指跌80點。恒指公司將於收市公布季檢結果。恒生指數開報25072點，跌158點，大市早段跌幅收窄，其後反覆上落，恒生指數最終跌47點。

焦點新聞：

【恒指季檢】阿里巴巴入恒指大熱　揭美股投資者累搬4400億來港

【恒生指數】阿里巴巴美團成恒生指數成份股大熱門　傳統英資華資處弱勢

【美國制裁】Solomon Yue：第二輪制裁快到來　港交所將成受害者

【港區國安法】美國商會調查：4成會員公司考慮撤資離港

即市走勢：

【16︰30】即月期指收報25074點，跌54點或0.2%，低水109點。

【16︰10】恒指收報25183點，跌47點。國指續跑贏，升22點，收報10266點。主板成交1033億元。滙豐 （00005） 領跌，股價跌近2%。恒指季檢結果公布前，美團點評 （03690） 逆市升近4%，小米 （01810） 升近1%。李寧 （02331） 績後造好，股價升逾8%。

【16︰00】恒指U盤前跌45點，報25185點。

【15︰50】滙豐 （00005） 跌近2.3%，報23.6元近日內低位，恒生指數跌86點，報25143點。

【15︰46】恒生指數跌50點，報25181點。

【15︰45】臨近收市前，美團點評 （03690） 升幅收窄至4%，報220元；小米 （01810） 升1.1%，報15.36元；阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，報246.6元。

【15︰30】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近2%，低見34.55元，恒生指數跌3點，報25226點。

【15︰14】港股再度轉跌，恒生指數跌約16點，報25214點。

【15︰04】大市升幅收窄，恒指升約40點，報25272點。

【15︰00】上證升1.2%；深證升1.5%；創業板指升1.8%

【14︰45】壹傳媒 （00282） 反彈半成。壹傳媒創辦人黎智英接受訪問時警告，投資者不要買入壹傳媒的股票，因為壹傳媒的基本面無法支持最近的上漲趨勢。

【黎智英被捕】黎智英：勿買壹傳媒股票 公司基本因素無法支持升勢

【14︰27】移卡 （09923） 轉跌2%，低見52元。

【14︰26】內地股市午後向好，上證午後轉升0.6%，深證升0.9%，創業板指升1.1%。

【14︰15】友邦 （01299） 領升，友邦股價升1.7%，高見75.65元，個股貢獻大市44點。

【14︰12】大市升幅擴大至100點，恒生指數報25330點。

【13︰58】港股升幅略擴大至約66點，報25296點。

【13︰56】消息指農夫山泉下周將獲得港交所 （00388） IPO批准，籌資金額10億美元。港交所逆市跌近0.6%。

【13︰53】聯通 （00762） 升逾3%，高見6.01元；中電信 （00728） 升逾6%，高見2.79元，中移動 （00941） 偏軟跌近0.1%。

【13︰42】美團點評 （03690） 午後升幅擴至6%，高見224.6元。

【13︰25】恒生指數再度轉升，恒指升11點，報25242點。

【13︰16】中國飛機租賃  （01848） 績後升逾2%，高見6.49元。中國飛機租賃上半年純利升6.1%至3.3億元，每股盈利0.491元，派中期息0.2元，按年跌13%。

【業績】中國飛機租賃半年多賺逾6%　中期息0.2元按年減13%

【13︰13】國泰 （00293） 跌逾2%，低見5.45元。國泰7月份合共載客42,984人次，按年大跌98.7%，按月計則回升58.6%，平均每日載客約1356人；客運載率下跌62.6個百分點至23.4%，繼續維持低水平。

【航空告急】國泰7月日均載客1356人 8月營運8%客運航班

【13︰00】港股午後初段跌約45點，恒指報25183點，跌46點。

【12︰49】恒指黑期跌約21點，報25210點。

【12︰00】恒生指數半日跌46點，中午收報25183點。國指升26點，中午收報10270點。主板成交547億元。染藍熱門美團點評 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 、安踏 （02020） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【11︰43】港股中午收市前跌近50點。恒生指數跌48點，報25183點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.2%；深證、創業板指升近0.2%。

【11︰24】澳優 （01717） 績後升逾3%，高見14.36元。澳優上半年多賺56.9%至4.1億元人民幣，經調整純利按年增32.1%至5.7億元人民幣，不派中期息。

【奶粉股】澳優上半年多賺近57% 料益生菌市場成營養食品必爭之地

【11︰00】昨日造好的中資電訊股今早個別發展，中電信 （00728） 續升逾3%；聯通 （00762） 升0.3%；中移動 （00941） 跌近0.2%

【10︰55】染藍熱門之一安踏 （02020） 升近半成，高見85元。中金估算，阿里巴巴  （09988）  、美團點評  （03690）  、安踏體育是三大最有機會「染藍」的公司，料合共吸引約20.1億美元（約157億港元）被動資金追入。

【WVR染藍】中金：阿里巴巴、美團及安踏最大機會「染藍」　納入料獲157億元被動資金追入

【10︰47】美團點評 （03690） 升幅擴大至4%，重上220元水平，高見221元。

【10︰44】恒生指數承接昨日反覆上落格局，恒指跌24點，報25206點。

【10︰32】李寧 （02331） 績後造好，升幅擴大至1成，破頂高見32.3元。

【10︰25】阿里巴巴 （09988） 偏軟跌0.3%。美國總統特朗普此前簽署行政命令封殺TikTok及騰訊  （00700）  旗下WeChat後，美媒最新預測，阿里巴巴可能成為華府下一個針對目標。

【阿里巴巴股價】CNN：阿里巴巴或成華府下一目標

【10︰16】美團點評 （03690） 升3%，高見217.8元；小米 （01810） 升1.4%，高見15.44元；阿里巴巴 （09988） 跌0.2%。

【10︰13】港股回升，恒生指數升14點，報25245點。

【10︰05】中國7月社會消費品零售總額按年跌1.1%，預期升0.1%。中國7月工業增加值按年升4.8%，預期升5.2%。中國1-7月城鎮固定資產投資按年跌1.6%，預期跌1.6%。

【10︰01】大市再度回落，恒生指數跌99點，報25132點。

【09︰59】壹傳媒 （00282） 反彈近4成，高見0.54元；毛記葵涌 （01716） 升逾1成，高見0.84元。

【09︰57】中國投資開發 （00204） 復牌後跌逾9%。中國投資開發上半年收入為零，而計及財務資產虧損及行政開支等成本後，期內虧損為5254.1萬元，較去年同期的8791.1萬元少。

中國投資開發上半年零收入　明起復牌

【09︰52】壹傳媒 （00282） 反彈逾9%，高見0.42元；毛記葵涌 （01716） 亦反彈逾8%，高見0.78元。

【09︰49】騰訊 （00700） 倒升下，帶動恒指轉升11點，報25242點。

【09︰46】騰訊 （00700） 低開倒升0.3%，報511.5元；滙豐 （00005） 跌逾1%，低見34.75元。

【09︰43】恒指季檢結果公布前，美團點評 （03690） 升逾2%，高見216.8元；小米 （01810） 升0.5%，高見15.3元；阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%。

【09︰42】大市早段跌幅收窄至不足50點，恒生指數跌44點，報25186點。

【09︰39】移卡 （09923） 逆市造好，升逾9%，高見63.6元。

【09︰39】智勤控股 （09913） 今首日掛牌，開報0.385元，較招股價0.52元低26%。

【09︰36】網易 （09999） 績後跌逾3%，低見142.6元。網易第二季度淨收入按年增長26%至182億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）淨利潤為52億元人民幣，按年增33%，均勝市場預期。

【網易業績】網易上季經調整盈利升33%勝預期 創辦人丁磊：海外長期投入不變（第二版）

【09︰33】SOHO中國  （00410） 跌6%。SOHO中國 公告，終止早前要約私有化事項。公司稱，就潛在交易所進行的討論已終止，迄今並未致使就潛在交易的條款達成共識。

【09︰30】中國恒大  （03333） 升2.6%。恒大為物業管理業務引進了一批卓有聲譽的戰略投資者，涉及約235億元融資，其中投資者包括華人置業  （00127）  執董陳凱韻（甘比）、騰訊  （00700）  、新世界  （00017）  鄭家純家族以及利福國際  （01212）  等。交易完成後，恒大物管業務的估值將達到837.4億元。

【恒大物管】恒大物管子公司上市前獲235億元融資 甘比領投 估值達837億

【09︰26】恒指收市後公布季檢結果，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團點評 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 升近0.3%。

【09︰20】恒生指數開報25072點，跌158點。騰訊 （00700） 跌近1.5%，開報502.5元再下試500元水平。

【09︰15】人民幣中間價報6.9405，上調24點子。

【09︰15】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放1400億元人民幣。

【09︰14】即月期指平開，開報25128點。

【08︰33】恒指黑期升約37點，報25269點。道指期貨升59點，報27882點。

【08︰10】京東  （09618）  公布，子公司京東物流將收購從事「限時速運服務」的跨越速運控股權益，收購以總對價30億元人民幣收購跨越速運現時股份，及認購跨越速運已發行新股份進行，交易預期將於第3季完成。

京東：京東物流以30億元人幣收購跨越速運控股權益

【07︰50】李寧  （02331）  公布中期業績，權益持有人應佔淨溢利下降約14%，每股收益27.98分人民幣，不派中期息。

【業績】李寧中期盈利按年跌14%　不派中期息

【07︰30】道指收報27896點，跌80點；標指收報3373點，跌6點；納指收報11042點，升30點。

港股ADR收報25105點，跌125點或0.5%。恒指夜期收報25096點，跌32點，低水135點，成交14627張。

道指跌80點港股ADR跌125點　紐約期金升1.1%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 中國投資開發（00204） 毛記葵涌（01716） 壹傳媒（00282） 滙豐控股（00005） 移卡（09923） 智勤控股（09913） 網易－S（09999） SOHO中國（00410） 中國恒大（03333）

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