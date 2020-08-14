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【港股市況】恒指黑期升約37點　道指期貨升59點（不斷更新）

即市財經 08:36 2020/08/14

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港股市況不斷更新

美股個別發展，美國上周首領失業救濟人數少於預期，惟新一輪紓困措施的談判繼續僵持，道指跌80點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開125點，恒指料開報25105點。另外，恒指公司將於收市公布季檢結果。

焦點新聞：

【港區國安法】美國商會調查：4成會員公司考慮撤資離港

即市走勢：

【08︰33】恒指黑期升約37點，報25269點。道指期貨升59點，報27882點。

【08︰10】京東  （09618）  公布，子公司京東物流將收購從事「限時速運服務」的跨越速運控股權益，收購以總對價30億元人民幣收購跨越速運現時股份，及認購跨越速運已發行新股份進行，交易預期將於第3季完成。

京東：京東物流以30億元人幣收購跨越速運控股權益

【07︰50】李寧  （02331）  公布中期業績，權益持有人應佔淨溢利下降約14%，每股收益27.98分人民幣，不派中期息。

【業績】李寧中期盈利按年跌14%　不派中期息

【07︰30】道指收報27896點，跌80點；標指收報3373點，跌6點；納指收報11042點，升30點。

港股ADR收報25105點，跌125點或0.5%。恒指夜期收報25096點，跌32點，低水135點，成交14627張。

道指跌80點港股ADR跌125點　紐約期金升1.1%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 京東集團—SW（09618） 李寧（02331） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 指數 標準普爾500指數

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