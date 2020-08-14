【疫情焦點】全球累計逾2111萬確診　美國累計541萬

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【港股市況】恒指黑期升約37點 道指期貨升59點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月14日早上8時15分，全球累計21,111,329宗新冠肺炎確診病例，較上日增加176,353宗；死亡人數達758,246人，較上日增加4,021人。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|46,822
|5,414,380
|170,363
|意大利
|0
|252,235
|35,231
|西班牙
|2,935
|379,799
|28,605
|法國
|68
|244,164
|30,388
|德國
|623
|222,281
|9,281
|中國
|30
|84,786
|4,635
|香港
|0
|4,313（確診/疑似）
|66
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩