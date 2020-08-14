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【疫情焦點】全球累計逾2111萬確診　美國累計541萬

即市財經 08:22 2020/08/14

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【疫情焦點】全球累計逾2111萬確診　美國累計541萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月14日早上8時15分，全球累計21,111,329宗新冠肺炎確診病例，較上日增加176,353宗；死亡人數達758,246人，較上日增加4,021人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 46,822 5,414,380 170,363
意大利 0 252,235 35,231
西班牙 2,935 379,799 28,605
法國 68 244,164 30,388
德國 623 222,281 9,281
中國 30 84,786 4,635
香港 0 4,313（確診/疑似） 66

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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