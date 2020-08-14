【業績】李寧績後升逾8%破頂　中期盈利按年跌14% 庫存控制為重中之重 （第二版）

▲ 李寧中期盈利按年跌14%，不派中期息。

李寧 （02331） 公布中期業績，若按比較基準（扣除上年同期一次性與經營無關的損益），李寧的權益持有人應佔淨溢利按年升約22%至6.83億元人民幣，若包括上年同期一次性與經營無關的損益，則權益持有人應佔淨溢利下降約14%，每股收益27.98分人民幣，不派中期息。聯席行政總裁高坂武史表示，在疫情常態下有許多不確定性，下半年市道難以預估，故主調仍是開源節流及控制庫存，以達至利潤率維持在10.5%或以上。

李寧績後高開6.5%，破頂開報31元，其後升幅擴大，曾升1成破頂高見32.3元，中午收報31.5元，升8.2%，成交8.1億元。

上半年零售流水跌10%至20%

期內，李寧收入跌約1%至61.81億元人民幣，其中。中國市場收入增長1.8%，國際市場收入跌3成。毛利率減少0.2個百分點。經營槓桿持續增強，帶動經營利潤率達14.5% ，升超過300個基點，實現正經營現金流量4.79億元。

受新冠肺炎疫情影響，整體零售流水（包括線上及線下）錄得10%至20%低段下跌。渠道庫存錄得10%至20%低段增長。由於銷售量下跌，新品線下零售流水錄得10%至20%中段下跌，惟但平均件單價取得低單位數增長。

高坂武史表示，隨國內疫情受控，5月業績回暖趨勢明顯，但6月因個別地區的疫情反覆，客流回暖趨勢放緩 。集團披露，由7月起至8月9日止，批發業務的流水錄得中單位數的跌幅，零售業務的流水則錄得高單位數的跌幅。

他又指，現時最重要保證集團在疫情中平穩過渡，並為疫情過後作好前期準備，難以對下半年的收入及零售流水訂下目標，反而是保持好全年利潤率達10.5%的目標，庫存管理為重中之重，希望年底將庫存控制在可控範圍之內，並將根據其調整折扣，不會為去庫存忽視毛利率表現，以在折扣率不太大的情況下消化庫存。

開關店舖數量僅指標之一

截至6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,973個，較上季末淨減少252個，本年累計淨減少476個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,010個，較上一季末淨減少16個，今年淨減少91個。

高坂武史指，基於疫情帶來的不確定性，對下半年店舖開關數量沒有具體目標，日後會多注重單店面積及效益，店舖調整數量僅為指標之一。他續指，若有店舖錄得虧損且沒有改善可能，則會關掉。相反，開店時除了可佈局不同地區，每家單店亦要有高效率。

（第二版新增李寧管理層業績會議內容）

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責任編輯：梁浩碩、袁諾曦