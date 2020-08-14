▲ 【業績】李寧中期盈利按年跌14% 不派中期息

李寧 （02331） 公布中期業績，若按比較基準（扣除上年同期一次性與經營無關的損益），李寧的權益持有人應佔淨溢利按年升約22%至6.83億元人民幣，若包括上年同期一次性與經營無關的損益，則權益持有人應佔淨溢利下降約14%，每股收益27.98分人民幣，不派中期息。

期內，李寧收入跌約1%至61.81億元人民幣，其中。中國市場收入增長1.8%，國際市場收入跌3成。毛利率減少0.2個百分點。經營槓桿持續增強，帶動經營利潤率達14.5% ，升超過300個基點，實現正經營現金流量4.79億元。

受新冠肺炎疫情影響，整體零售流水（包括線上及線下）錄得10%至20%低段下跌。渠道庫存錄得10%至20%低段增長。

由於銷售量下跌，新品線下零售流水錄得10%至20%中段下跌，惟但平均件單價取得低單位數增長。

截至6月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,973個，較上季末淨減少252個，本年累計淨減少476個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,010個，較上一季末淨減少16個，今年淨減少91個。

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責任編輯：梁浩碩