▲ 道指跌80點港股ADR跌125點 紐約期金升1.1%

道指跌80點

美股個別發展，美國上周首領失業救濟人數少於預期，惟新一輪紓困措施的談判繼續僵持，道指收報27896點，跌80點；標指收報3373點，跌6點；納指收報11042點，升30點。

港股ADR跌125點

港股ADR收報25105點，跌125點或0.5%。恒指夜期收報25096點，跌32點，低水135點，成交14627張。

原油價格跌1%

原油價格下跌，因新冠肺炎疫情影響，國際能源署下調今年石油需求預測，紐約期油收報42.24美元，跌0.43美元或1%。布蘭特期油收報44.96美元，跌0.47美元或1%。

美滙指數跌0.2%

新一輪紓困措施的談判未能打破僵持，美滙指數偏軟，報93.24，跌0.2%。歐元兌美元報1.1817；美元兌日圓報106.97。

美國10年期債息報0.72厘。

紐約期金升1.1%

金價上升，美元偏弱為金價帶來支持，金價連升第2日，紐約期金收報1970.4美元，升21.4美元或1.1%。現貨金於1960美元水平。

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責任編輯：梁浩碩