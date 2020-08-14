【限時免費優惠】Epic Games首日免費送《A Total War Saga： TROY》原價39.99美元

▲ 電腦遊戲《A Total War Saga: TROY》以希臘神話特洛伊戰爭為題材

騰訊 （00700） 有份投資的Epic Games銷售平台，推限時免費電腦遊戲《A Total War Saga： TROY》，於8月14日晚上9時截上。遊戲剛於8月13日推出，原價39.99美元，Epic Games限時首日免費益玩家，實質上是用重金吸引玩家，增加平台活躍玩家數目，與steam打對台。另外，Epic Games亦豪言每周都有免費遊戲，吸引玩家時常到平台看優惠。

《A Total War Saga： TROY》以希臘神話特洛伊戰爭為題材，在浩瀚的戰場上，以控制大規模的軍隊，爭取成為希臘土地上的霸主。由CREATIVE ASSEMBLY開發，世嘉發行的大型戰爭遊戲，繼承出色作品《Total War： Three Kingdoms（全軍破敵：三國）》而來，畫面由蟻一般的士兵，到放大個別士兵來顯示，仍一如前作的細膩。

網民紛在社交網站留言指，對免費獲得的遊戲，還有何要求？不過，玩家需於8月14日晚上9時前登記以取得遊戲。

https：//www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/a-total-war-saga-troy/home

記者：譚志偉

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