騰訊有份投資的Epic Games　藉《要塞英雄》向蘋果IOS宣戰

Epic Games向巨人蘋果宣戰,爭奪3成的渠道收費定價權,若成功,則影響各大科網企業的利益分配。騰訊 (00700) 有份投資的Epic Games自家製作遊戲《Fortnite Battle Royale(要塞英雄:空降行動)》,今晨突然遭蘋果APP STORE下架,因為Epic Games在遊戲內,另外引入付款平台,繞過蘋果系統。據一般收費政策,玩家在遊戲內課金後,蘋果會收取3成費用,Epic Games指正對蘋果採取法律行動,指控蘋果在IOS平台上100%的壟斷。

Epic Games更製作短片,模訪1984年蘋果推出的廣告,當年蘋果廣告指,『在1984年1月24日,蘋果電腦推出Macintosh,你將會看到為何1984不會像「1984」』。

Epic Games亦在短片中表示,Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Join the fight to stop 2020 from becoming "1984"。高舉要由「1984」到2020年,打低蘋果的口號。

記者:譚志偉

相關文章:

騰訊有份投資Epic Games藉《要塞英雄》 向蘋果宣戰

SONY入股Epic Games 同騰訊做隊友