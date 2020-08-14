騰訊有份投資的Epic Games　藉《要塞英雄》向蘋果IOS宣戰

Epic Games向巨人蘋果宣戰，爭奪3成的渠道收費定價權，若成功，則影響各大科網企業的利益分配。騰訊 （00700） 有份投資的Epic Games自家製作遊戲《Fortnite Battle Royale（要塞英雄：空降行動）》，今晨突然遭蘋果APP STORE下架，因為Epic Games在遊戲內，另外引入付款平台，繞過蘋果系統。據一般收費政策，玩家在遊戲內課金後，蘋果會收取3成費用，Epic Games指正對蘋果採取法律行動，指控蘋果在IOS平台上100%的壟斷。

Epic Games更製作短片，模訪1984年蘋果推出的廣告，當年蘋果廣告指，『在1984年1月24日，蘋果電腦推出Macintosh，你將會看到為何1984不會像「1984」』。

Epic Games亦在短片中表示，Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation， Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Join the fight to stop 2020 from becoming "1984"。高舉要由「1984」到2020年，打低蘋果的口號。

記者：譚志偉

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